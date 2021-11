Opgelet voor plaatselijke rijm- of ijsplekken deze ochtend, hier en daar winterse neerslag mogelijk

IN BEELD. Pak sneeuw in Ardennen levert prachtige winterbeel­den op

Gisterenavond en afgelopen nacht trok een neerslaggebied over het land wat vooral in de hoger gelegen delen leidde tot de eerste witte plaatjes van het winterseizoen. In de Ardennen is plaatselijk een pak van 10 centimeter sneeuw gevallen. Vooral in de hogere delen is een mooi sneeuwdek ontstaan.

27 november