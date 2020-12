Opgelet voor gladde wegen: KMI waarschuwt voor ijsplekken en aanvriezende mist

Het wordt donderdag zwaarbewolkt tot betrokken en er valt winterse neerslag in het zuiden en het centrum van het land. Het KMI waarschuwt ook voor gladheid op de weg. Komende nacht schommelen de temperaturen rond het vriespunt zodat er in het hele land gevaar is voor ijsplekken.

In het noorden van het land wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Ardennen en 5 graden in het westen. In de loop van de dag stijgt de sneeuwvalgrens naar 200 tot 300 meter. In de Ardennen zou er over het algemeen 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen, in het centrum valt er smeltende sneeuw of tijdelijk sneeuw. Het KMI waarschuwt voor lokale ijzel of rijm- en ijsplekken.

Ook in de oudejaarsnacht wordt het wisselend bewolkt met enkele winterse buien. Overal in het land kunnen er zich ijsplekken vormen die de wegen gevaarlijk glad kunnen maken. Er kunnen lokaal ook aanvriezende mistbanken ontstaan, aldus het KMI. De minima liggen tussen +1 en -2 graden in het binnenland en rond +3 graden aan zee. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten en krimpt, later soms zwak en veranderlijk in het binnenland.

Op nieuwjaarsdag verwachten we zwaarbewolkt weer met mogelijk lokaal aanvriezende mist en nog enkele winterse buitjes op de Ardense toppen. In de loop van de dag wordt het overwegend droog en krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en enkele schaarse opklaringen. Aan zee kan er steeds een bui ontstaan die vervolgens landinwaarts trekt. De maxima liggen tussen -2 graden in de Hoge Venen en +5 graden aan zee bij een meestal zwakke wind uit west tot zuidwest.

Het weekend wordt wat droger. Zaterdag kunnen er aan zee nog steeds enkele buien vallen. In het binnenland blijft het droog met eerst nog kans op (aanvriezende) mist, en later (en vooral dan in het oosten van het land) opklaringen. De maxima variëren tussen -2 graden op de Ardense hoogten en +6 graden aan zee en liggen rond +4 graden in het centrum. De wind waait meestal zwak uit zuid tot zuidwest.

Zondag is het zwaarbewolkt met kans op lokale lichte sneeuw vanuit Duitsland. Het wordt kouder met maxima rond 1 of 2 graden in het centrum en een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoost.

Maandag blijft het zwaarbewolkt met wat neerslag die zelfs in Vlaanderen een winters karakter kan aannemen. De maxima liggen tussen -2 graden in de Ardennen, +1 graad in het centrum en +5 graden aan zee.

Dinsdag wordt het meestal droog met vrij veel wolken. Het is nog steeds behoorlijk koud bij maxima van -2 graden in de Hoge Venen, 1 à 2 graden in het centrum tot 3 of 4 graden aan zee.