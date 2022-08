Opgelet: regen na droogte veroorzaakt gladde wegen

WEERBE­RICHT. Hittegolf gaat achtste dag in. Vandaag tot 30 graden, maar ook onweer op komst

De hittegolf is nog niet voorbij in Vlaanderen. Het KMI verwacht vandaag en de volgende dagen nog maxima boven de 25 graden, met uitzondering van aan zee. Tot en met zaterdag blijft code geel voor de hitte van kracht. Er is echter ook weer onweer op komst. Vanaf vanmiddag en ook de komende dagen kan er lokaal veel neerslag vallen, met onweer, hagel en felle windstoten. “De zomer is nog niet voorbij, maar deze week moeten we rekening houden met verspreide regen of onweersbuien”, zegt VTM-weerman David Dehenauw.

16 augustus