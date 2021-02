Op mistige morgen volgt zonnige zaterdag

Volgend weekend tot wel 20 graden warmer dan afgelopen weekend

16 februari De dag start vandaag droog met kans op opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking toe vanuit het westen, gevolgd door regen aan de kust. Op het einde van de dag verspreidt de regen zich naar het centrum van het land. Dat meldt het KMI. Het is erg zacht met maxima tussen 7 en 10 graden in de Ardennen en rond 10 of 11 graden elders, mogelijk 12 graden in de Kempen. Komend weekend wordt het zelfs zo’n 20 graden warmer dan afgelopen weekend. “De koude polaire lucht heeft zich teruggetrokken naar het noorden en plaats gemaakt voor zachtere lucht”, zo verklaart onze wetenschapsexpert Martijn Peters.