Op één na warmste dag van het jaar: 31,9 graden in Ukkel, vierde dagrecord deze week

▶ HLN LEGT UIT. Hoe uitzonder­lijk is 30 graden in september?

De komende week krijgen we heerlijk weer. De maxima liggen tussen 23 en 27 graden. Hier en daar klimt de temperatuur zelfs tot 30 graden. Maar hoe uitzonderlijk is dat in september? In ‘HLN legt uit’ beantwoordt klimaatexpert Jill Peeters de vijf meestgestelde vragen over de hitte in september.