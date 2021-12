Ook woensdag laat zon zich amper zien

Overwegend grijze zondag met lokaal regen en smeltende sneeuw

Het is zondagochtend overwegend betrokken met wat lichte tot matige regen, waarbij tijdelijk ook smeltende sneeuw in het hogere binnenland kan vallen. In de Hoge Ardennen valt er sneeuw. In de namiddag komen droge periodes voor met af en toe een bui. De maxima schommelen rond het vriespunt in de Hoge Venen, rond 4 graden in het centrum en rond 7 graden aan zee. Dat meldt het KMI. De wind waait meestal matig uit zuidwest en zwakt later wat af. Over het westen waait de wind matig, tot soms vrij krachtig aan zee, uit noordwest, ruimend naar noord.

