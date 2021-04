Ook vandaag nog winters weer: tot 15 cm sneeuw in Ardennen, ook laagje mogelijk in Vlaanderen

Paasmaandag heeft her en der voor een wit tapijtje gezorgd, maar ook de komende dagen blijft het koud en wordt er nog meer sneeuw verwacht. In de Ardennen kan er tot 15 cm vallen en ook in Vlaanderen is een dun laagje sneeuw mogelijk. Het KMI waarschuwt met code geel voor gladde wegen, en het Agentschap Wegen en Verkeer houdt strooiwagens paraat om uit te rijden.

De aprilse grillen zijn gisteren al hevig te keer gegaan, en ook de volgende dagen hebben ze nog wat voor ons in petto. Tot en met morgen (woensdag, red.) moeten we rekening houden met koud en nat weer.

“In de Ardennen verwachten we toch 10 à 15 centimeter sneeuw. En wat Vlaanderen betreft, zijn er ook enkele centimeters mogelijk op een aantal plaatsen tijdens de nacht en de ochtend”, aldus weerman David Dehenauw.

Sneeuw in de paasvakantie lijkt uitzonderlijk, maar is dat ook zo? “Pasen is natuurlijk een variabele feestdag. Soms is dat eind maart, soms is dat laat in april. Het komt zeker niet elk jaar voor, maar het is zeker niet zo dat het bijna nooit voorkomt”, legt Dehenauw uit. “Op zich is het niet uitzonderlijk, maar eerder ongewoon.”

KMI waarschuwt voor gladde wegen

Het KMI waarschuwt door het koude en natte weer voor gladde wegen, met sneeuw en ijsplekken. Er geldt voor het hele land code geel, met uitzondering van West-Vlaanderen.

In Laag- en Midden-België kan er tijdens fellere buien lokaal en tijdelijk wat sneeuwbedekking voorkomen en tijdelijke gladheid ontstaan. Ook is er maandagnacht en dinsdagochtend gevaar voor lokale ijsplekken.

Ook het Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt door gladheid, en zegt dat de strooidiensten paraat staan en strooien “waar en wanneer nodig”.

Ook krachtige wind

Komende avond en nacht blijft het wisselvallig met winterse buien die geleidelijk in aantal en intensiteit afnemen. Over het westen van het land en nabij de Franse grens wordt het vaak droog. Naar het einde van de nacht trekt een actieve buienzone over het noordoosten en oosten van het land waardoor zeker daar opnieuw meer en intensere buien kunnen voorkomen. In de Ardennen valt nog wat extra sneeuw waardoor zeker in de Hoge Venen de sneeuwlaag nog verder aandikt.

Morgenochtend verlaat een vrij actieve storing met winterse neerslag ons land via het oosten. Daarna wordt het wisselvallig met buien van regen of korrelhagel, en op de Ardense hoogten van sneeuw. In het westen en de streken langs de Franse grens is het veelal droog met meer opklaringen. Het blijft koud voor de tijd van het jaar met maxima van 0 graden in de Hoge Ardennen tot 7 graden over het westen. Er waait eerst een matige tot vrij krachtige noordwestenwind tot 60 km/u, aan zee is de wind soms krachtig met pieken tot 70 km/u. In de loop van de namiddag neemt de wind af.