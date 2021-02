Ook vandaag nog erg koude dag

Multimedia De beste droogkas­ten: dit zijn onze aanraders

8 februari De was ophangen aan de draad en geduldig wachten tot die opdroogt is misschien beter voor het milieu, maar het is niet altijd even praktisch in de koudere tijd van het jaar, noch voor grotere huishoudens. Een droogkast blijft voor veel gezinnen dus een must-have. Onze techredacteur belicht de belangrijkste zaken om op te letten bij een aankoop.