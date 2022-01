Ook vandaag mistige dag met af en toe opklaringen, opnieuw ‘code geel’ voor mist en gladheid

Vandaag is er kans op lage wolken of mist in het noorden van het land. Elders wordt het al van in de ochtend vrij zonnig. De maxima schommelen tussen 3 en 8 graden. Er staat een zwakke wind. Dat meldt het KMI, dat waarschuwt voor CO-vergiftiging. Volgens het KMI is het ook deze ochtend weer opletten geblazen voor lokale rijmplekken en voor mist die de zichtbaarheid kan beperken tot minder dan 100 meter.

Vrijdagavond en -nacht wordt het in Laag-­ en Midden­-België zwaarbewolkt en nevelig of mistig. In de Ardennen zijn er veelal brede opklaringen. Er waait een zwakke wind. Het kwik daalt naar ­8 graden in sommige Ardense valleien tot 2 graden aan zee. In het centrum schommelen de minima rond het vriespunt.

Zaterdag begint de dag grijs met mist en lage bewolking, maar in de loop van de dag verschijnen er geleidelijk opklaringen, ook in Vlaanderen. In de Ardennen blijft het meestal zonnig. De maxima schommelen tussen 1 en 5 graden. De wind is zwak.

Zondagochtend trekt een storing over het land waardoor het vooral bewolkt is en er na de middag wat lichte neerslag kan vallen. Op de hoogste toppen is de neerslag eventueel wat winters. De maxima liggen tussen 1 en 7 graden bij een zwakke tot matige wind.

Maandagmorgen is het nog zwaarbewolkt ten zuiden van Samber en Maas met kans op wat neerslag. Op andere plaatsen is het droog en wisselend bewolkt. In de loop van de dag breekt ook over het zuiden de bewolking en wordt het droog. De maxima schommelen tussen 1 en 8 graden bij een zwakke tot matige wind.

Dinsdag start de dag op de meeste plaatsen bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de bewolking wat open, met maxima tussen 1 en 8 graden bij een zwakke wind.