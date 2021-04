Ook tweede week paasvakantie brengt fris weer, met mogelijk nachtvorst

Er is deze namiddag nog kans op winterse buien in het oosten. Elders blijft het overwegend droog met meer en meer opklaringen vanaf de kust. Het blijft koud met maxima van 1 tot 8 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig, zo meldt het KMI.

Vanavond en volgende nacht wordt het overal droog en koelt het sterk af met minima van ­-7 tot ­3 graden in de Ardennen, van 0 tot ­-3 graden in het centrum van het land en van 0 tot +3 graden aan de kust. Tegen het eind van de nacht bereiken buien van regen, smeltende sneeuw of korrelhagel de kust. Naarmate de buien landinwaarts trekken kunnen ze aanleiding geven tot sneeuw die tijdelijk blijft liggen.

Morgen wordt het wisselvallig en vrij koud met opklaringen en stapelwolken die buien brengen van regen, korrelhagel of (smeltende) sneeuw. Een donderslag is daarbij niet uitgesloten. In de loop van de namiddag wordt het droger en zonniger aan zee. De maxima liggen tussen 2 en 8 graden. Ook in de nacht van maandag op dinsdag blijft het koud met temperaturen tot -8 graden in de Ardennen en tot -4 elders in het land.

Dinsdag begint de dag droog met brede opklaringen en vrieskou in het binnenland. Later op de dag blijft het zonnig aan zee, maar ontwikkelen er zich in het binnenland stapelwolken die hier en daar kunnen uitgroeien tot een buitje. De maxima liggen tussen 4 en 10 graden.

Woensdag begint de dag op de meeste plaatsen droog met opklaringen, vrieskou en lokaal wat ochtendgrijs. In het westen van het land is er mogelijk meer bewolking met wat neerslag die een winters karakter kan aannemen. Later op de dag wordt het ook elders bewolkt met stapelbewolking maar op een lokaal buitje na blijft het droog. In het westen wordt het in de namiddag droog met meer zon. De maxima liggen tussen 5 en 10 graden.

In de tweede helft van de week lijkt het opnieuw mooier en iets zonniger te worden.