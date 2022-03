Ook rest van de krokusvakantie nog mooi weer verwacht

Deze avond en volgende nacht blijft het droog en wordt het overwegend helder. In het westen van het land zijn in de loop van de nacht enkele wolkenvelden en ook wat nevel of een mistbank mogelijk. De minima schommelen tussen -2 en -8 graden in de Ardennen, tussen 0 en -3 graden in het centrale deel van het land en rond 0 of 1 graad in het uiterste westen. De wind is zwak tot matig uit oost tot zuidoost.