Ook morgen nog winters weer: tot 15 cm sneeuw in Ardennen, ook laagje mogelijk in Vlaanderen

Sneeuw in de paasvakantie lijkt uitzonderlijk, maar is dat ook zo? “Pasen is natuurlijk een variabele feestdag. Soms is dat eind maart, soms is dat laat in april. Het komt zeker niet elk jaar voor, maar het is zeker niet zo dat het bijna nooit voorkomt”, legt Dehenauw uit. “Op zich is het niet uitzonderlijk, maar eerder ongewoon.”