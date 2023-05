Ook landbouwers zien af van nat voorjaar: aardappelteelt loopt vertraging op

Tempera­tuur­re­cord van 38,8 graden in Spanje en Portugal: dorpen zonder drinkwater, boeren planten geen gewassen

De uitzonderlijk vroege hittegolf in Spanje bereikt haar hoogtepunt. Dat meldt het Spaanse Staatsmeteorologisch Agentschap Aemet. In het zuiden van het land worden recordtemperaturen voor de maand april verwacht. Donderdag schoot het kwik tot een recordhoogte van 38,8 graden in de Andalusische stad Cordoba. Ook in Portugal worden gelijkaardige temperaturen gemeten.