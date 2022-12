Ook elders in Europa uitzonderlijk warm op oudejaar: "2022 zal eindigen met vuurwerk van records”

Al 27 doden door extreme kou in VS, vliegver­keer nog steeds ontregeld: “Reizen is extreem gevaarlijk en soms onmogelijk”

De extreme kou in de Verenigde Staten heeft volgens het Amerikaanse NBC News in totaal al aan zeker 27 mensen het leven gekost. Ook blijft het ijskoude weer het vliegverkeer in delen van de VS ontregelen. Nog zo'n 390.000 huishoudens zaten zaterdagavond volgens NBC News zonder stroom, vrijdag waren dat er nog 1,5 miljoen. De nationale weerdienst (NWS) waarschuwt opnieuw dat reizen op sommige plekken in de door kou en sneeuwstormen getroffen delen van de VS “extreem gevaarlijk” en “soms onmogelijk” zal zijn.

