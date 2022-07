Ook China blijft te maken houden met extreme hitte

De traditioneel warme en vochtige periode in China, in juli en augustus, duurt normaal gesproken dertig dagen. Maar dit jaar zal zij waarschijnlijk "een langere periode" aanhouden: veertig dagen. De afgelopen twee weken hadden veel gebieden in China al te kampen met gemiddelde temperaturen van 35 graden. Als gevolg nam onder meer het aantal mensen dat met een hitteberoerte een ziekenhuis bezocht toe.

Ook aan de Amerikaanse west- en zuidoostkust is het al meerdere dagen op veel plaatsen tussen de 40 en 45 graden. Bovendien teistert een hittegolf al wekenlang delen van Zuidwest-Europa. En de Britse variant van het KMI heeft zelfs voor het eerst code rood afgegeven voor extreme hitte. In heel Engeland worden vandaag en morgen recordtemperaturen verwacht, waarbij het kwik kan oplopen tot 40 graden, met name in het zuidoosten van het land.