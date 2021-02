Onzekere weermodellen vanaf volgende week: “Niet onmogelijk dat Koning Winter richting België komt"

Voormiddag is het betrokken met matige tot soms intense regen vanaf de Franse grens. Dat wordt in de loop van de dag gevolgd door buien of regen met kans op een donderslag. Er zijn ook rukwinden tot lokaal 80 kilometer per uur. Het blijft zacht met temperaturen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 tot zelfs 13 graden in het centrum, zo verwacht het KMI. Vanaf zondag is de weersvoorspelling een dubbeltje op zijn kant: “We zullen een schommeling zien. Ofwel wordt het warm, ofwel koud.” In het noorden van Nederland worden er alvast koude temperaturen en winterse buien verwacht.

Vanavond zijn nog enkele buien mogelijk, vooral dan over het oosten en het zuiden van België. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het overal droog en verschijnen er vooral in Vlaanderen brede opklaringen. De minima liggen tussen 2 en 5 graden.

Donderdag worden eerst nog brede opklaringen verwacht ten noorden van Samber en Maas, maar ten zuiden ervan zijn lage wolken en mistbanken mogelijk. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe vanaf de Franse grens, maar het blijft grotendeels droog. Het is zacht bij maxima van 6 graden in de Hoge Venen tot 10 graden in Vlaanderen.

Vrijdag is het overwegend bewolkt en valt er ten zuiden van Samber en Maas af en toe wat regen, elders blijft het grotendeels droog. Vooral over de noordwestelijke landhelft zijn er soms korte opklaringen mogelijk. De maxima veranderen maar weinig en schommelen nog steeds tussen 6 en 11 graden.

Zaterdag is het dikwijls bewolkt en valt er af en toe wat regen. Het wordt zo'n 7 graden in het centrum van het land. Ook zondag hangen er veel wolken en kan er af en toe wat regen of een bui vallen. Over de Ardense toppen kan er soms wat winterse neerslag vallen. Het is iets koeler met maxima rond 5 à 6 graden in het centrum van het land.

Winterweer na het weekend?

Vooral bij onze noorderburen is de kans groot dat het vanaf volgende week een pak kouder is en weer zal sneeuwen. Bij ons is het een dubbeltje op zijn kant: “De vorige dagen leek dat bij ons nog waarschijnlijk te zijn, maar die kans is afgezwakt”, zegt VTM-weerman Frank Duboccage. “Maar wat vaststaat is dat het koude weer vlakbij is. Nederland, en vooral het noorden van Nederland, zit duidelijk in koudere lucht. Wij zitten op een grensvlak en dat ligt wat moeilijker. Vanaf zondag zullen we een schommeling zien. Ofwel wordt het warm, ofwel koud. Maar voorlopig gaan de meeste weercomputers uit van warme lucht."

Meteorologen volgen de weersituatie voor het weekend en de periode daarna met argusogen op. “Op dit moment en met de meest recente weerkaarten mag een groot deel van Nederland zich verwachten aan winterse condities. Echter, het zijn vaak momentopnames waarbij voorzichtigheid over de hoeveelheid sneeuw en vrieskou aan de orde is”, meldt NoodweerBenelux. “Maar het is niet geheel onmogelijk dat Koning Winter ook naar België komt."

De weerdienst houdt de weersituatie daarom bijzonder goed in het oog. “Kleine details hebben grote gevolgen of het regen of sneeuw zal worden. Richting vrijdag zou er meer duidelijkheid moeten zijn”, aldus Nicolas Roose van NoodweerBenelux.

Volledig scherm Weermodel voor maandag 8 februari © NoodweerBenelux