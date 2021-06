Onze weerman: “Onweersbuien schuiven vanavond op richting westen, iedereen krijgt ermee te maken”

Aangenaam warm én zonnig slot van weekeinde

6 juni Het blijft zondag droog met veel zon in het westen en het centrum van het land. In het oosten van het land is het vaak bewolkt met in de Ardennen eerst soms dichte mist. Na de middag komt de zon er wat meer door. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 22 of 23 graden in het centrum van het land. De wind waait matig uit noordelijke richtingen. Dat meldt het KMI.