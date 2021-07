Onze weerman legt haarfijn uit wat de enorme zondvloed verklaart, en waarom onze zomers steeds extremer worden

Flashback naar vorige zomer. Met een gemiddelde temperatuur van 18,8°C — vooral dankzij een zeer warme augustusmaand — klopte de zomer van 2020 af als de 8ste warmste Belgische zomer ooit. Waarbij tussen juni en augustus 2020 samen slechts 168,2 liter neerslag per vierkante meter uit de hemel viel. Vandaag, één jaar later, heeft de nog altijd vrij prille zomer van 2021 die totale neerslaghoeveelheid al overschreden: “Met de regenval van vandaag (woensdag, red.) nog niet eens meegerekend, zitten we al aan 184 liter per vierkante meter in Ukkel”, zegt onze weerman David Dehenauw. “Terwijl deze zomer nog maar halfweg is. Ervan uitgaande dat het ook in het centrum van het land nog flink kan regenen, zouden we tegen het eind van de dag mogelijk kunnen uitkomen op 220 à 224 liter.” En dat is net evenveel als de totale neerslag van een gemiddelde zomer. Let wel: het gaat hier om de metingen van Ukkel. Daarin is de huidige zondvloed in het oosten van ons land dus niet eens mee verrekend.