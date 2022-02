Onze weerman David Dehenauw doet nieuwe voorspellingen over storm Eunice: “Windsnelheden tot 140 km/u aan de kust”

Onze weerman David Dehenauw heeft in HLN LIVE een nieuwe update gegeven over de weersvoorspellingen voor morgen. Windsnelheden van 150 km/u, waarover eerder sprake, sluit hij voorlopig uit. Aan de kust zijn windsnelheden tot 140 km/u wel mogelijk. Check hier de laatste update.

Het KMI heeft zijn waarschuwing voor storm Eunice, die ons land op vrijdagnamiddag zal bereiken, opgeschaald naar code oranje. De stormwind zal vrijdag tussen 14 en 15 uur en tussen 18 en 19 uur vooral de kust, Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen zwaar treffen. In die provincies geldt code oranje. Voor de kust en West-Vlaanderen wordt dat mogelijk nog opgeschaald naar code rood. “Code rood gaven we nooit eerder voor wind. Dit kan de ergste storm in jaren worden”, waarschuwt VTM-weerman David Dehenauw.

Volgens het KMI wordt Eunice alvast een zware zuidwesterstorm, met een kracht van 10 Beaufort (Bf) en een zeer tijdelijke en plaatselijk zeer zware storm op de Noordzee. Daar verwacht het KMI zelfs tot 11 Bf.

Het KMI doet per provincie een voorspelling in kilometer per uur. Het eerste cijfer is het meest optimistische scenario, het tweede het meest pessimistische.

• Voor de kust geldt tussen 14 en 18u code oranje met windstoten tussen 120 en 140 km/u. Van ’s middags tot middernacht geldt code geel.

• Voor West-Vlaanderen geldt tussen 14 en 18u code oranje met windstoten tussen 110 en 135 km/u. Van ’s middags tot middernacht geldt code geel.

• Voor Oost-Vlaanderen geldt tussen 14 en 18u code oranje met windstoten tussen 100-130 km/u. Van ’s middags tot middernacht geldt code geel.

• Voor Antwerpen geldt tussen 14 en 18u code oranje met windstoten tussen 100 en 130 km/u. Van ’s middags tot middernacht geldt code geel.

• Voor Vlaams-Brabant en Waals-Brabant geldt tussen vrijdagmiddag en middernacht code geel met windstoten tussen 80 en 120 km/u.

• Voor Limburg geldt tussen tussen vrijdagmiddag en middernacht code geel met windstoten tussen 80 en 120 km/u. •

• Voor Henegouwen geldt tussen vrijdagmiddag en middernacht code geel met windstoten tussen 90 en 120 km/u

• Voor Namen en Luik geldt tussen vrijdagmiddag en middernacht code geel met windstoten tussen 80 en 120 km/u

• Voor Luxemburg geldt tussen vrijdagmiddag en middernacht code geel met windstoten tussen 80 en 110 km/u.

“Het gaat ook regenen, maar niet de hele tijd”, zegt de VTM-weerman. “Het koufront passeert voor de zwaarste windstoten. Dus het zou kunnen dat het al is opgeklaard wanneer de zwaarste windstoten eraan komen. Daar moet je dus mee uitkijken. Het is niet omdat de regen voorbij is, dat de storm zal gaan luwen. Mogelijk komen pas op dat moment de zwaarste windstoten.”

Geleden van 1990

“In het meest pessimistische geval, kunnen we spreken van de ergste storm sinds 1990", zegt David Dehenauw. “Code rood voor wind hebben we nog nooit gegeven. Windstoten tot 120 km/u komen om de vijf à tien jaar voor. De vorige windstoot van 133 km/u, is al geleden van in 2002, gemeten in Middelkerke. Voor windstoten van 140 km/uur moeten we al meer dan dertig jaar teruggaan, tot de storm van 25 januari in 1990.”

Schade verwacht

Het KMI benadrukt dat er rekening moet worden gehouden met schade die in bepaalde gebieden aanzienlijk kan zijn. Ook het verkeer kan ernstig gestoord worden. “Bij windstoten van 120 km/uur kunnen lichte vrachtwagens omverwaaien”, zegt Dehenauw. “Ook op bouwwerven, waar bijvoorbeeld kranen staan, neemt men best voorzorgen.”

“De gouverneur van West-Vlaanderen vraagt om maximaal te telewerken en zeker niet voor het plezier naar de zee te komen”, voegt VTM Nieuws-journalist Klaas Danneel toe. “Het vaccinatiecentrum in Oostende zal uitzonderlijk gesloten zijn. De strekdam, de staketsels en de pier zijn afgesloten.”

Het noodnummer 1722 wordt geactiveerd. “Bij een levensbedreigende situatie moet het nummer 112 gebeld worden. Als het iets minder dringend is (dakschade bijvoorbeeld; nvdr), dan bel je beter naar het nummer 1722. De brandweer wordt dan ook uitgestuurd, als er tenminste tijd voor is. Het schadegeval kan ook online gemeld worden via 1722.be. Weggewaaide dakpannen dien je zelf op te lossen.”

Voor heel België geldt vanaf vrijdag 10 uur code geel, voor de kust, Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen tijdelijk zelfs code oranje. Het KMI sluit niet uit dat de kust en West-Vlaanderen tegen vrijdagochtend opgeschaald worden naar code rood.

“Zet alles wat kan wegwaaien binnen”

Heel wat steden en gemeenten, en politie en brandweer, zullen de komende uren hun inwoners waarschuwen voor de storm. “Parkeer de wagen niet onder bomen”, waarschuwt bijvoorbeeld de stad Poperinge in West-Vlaanderen. “Zet alles wat kan wegwaaien binnen of zorg ervoor dat alles goed vastgemaakt is.”

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vraagt recreanten alvast om vrijdag weg te blijven uit bossen en natuurgebieden. Door de hevige rukwinden die verwacht worden, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan voor bezoekers, zo wordt gewaarschuwd. “Door hevige rukwinden kunnen immers takken afbreken en/of bomen omvallen, met onmiddellijk gevaar voor bezoekers”, zo luidt de waarschuwing.

Daarnaast wijst het agentschap erop dat het ook na de storm nog gevaarlijk kan blijven in bossen, parken of natuurgebieden, omdat er afgevallen takken of omgewaaide bomen kunnen liggen. Ook kunnen loshangende takken alsnog naar beneden vallen. “Blijf dus ook zeker in het komende weekend nog waakzaam.”

Bekijk hier wanneer de storm in jouw buurt wordt verwacht:

