Onze expert over voorspelde nieuwe regenval dit weekend terwijl wachtbekkens vol zitten: "Waakzaamheid geboden”

“Vorige week regende het lange tijd over een groter gebied waar de buiten bleven hangen en viel er op bepaalde plaatsen 100 tot 200 liter neerslag per vierkante meter. Dat was heel uitzonderlijk, zeker in de zomer, en zal nu niet het geval zijn”, zegt onze expert Martijn Peters. “Dit weekend worden er typische zomerbuien verwacht, die veel sneller voorbijtrekken. De mogelijke onweersbuien zullen erg lokaal zijn, vooral in Limburg. Op dit moment zijn er voorspellingen van 1 tot 3 liter en van 0 tot 2 liter per vierkante meter. Maar het is nog te vroeg om dat correct in te schatten.”