Onweer wordt morgen pas verwacht en dan nog lang niet overal: “Op sommige plaatsen blijft het droog”

Wie vanavond of vannacht gehoopt had op een verfrissende bui om goed te kunnen slapen, is eraan voor de moeite. We krijgen een droge, zwoele, zelfs drukkende nacht, met temperaturen die hoger liggen dan de voorbije nachten. Morgen slaan op verscheidene plaatsen dan toch buien of onweersbuien toe, maar lang niet overal volgens onze weerman David Dehenauw. De FOD Binnenlandse Zaken heeft tijdelijk wel het noodnummer 1722 geactiveerd.

Het blijft in Vlaanderen dus nog even droog, met wolken en opklaringen. “De temperaturen schommelen vannacht tussen 17 en 19 graden”, zegt Dehenauw. “Er staat een zwakke wind uit het zuidwesten”

In het uiterste zuiden van het land, langs de Waals-Franse grens in de provincie Luxemburg, worden na middernacht al een paar plaatselijke regen- of onweersbuien verwacht. In Vlaanderen is dat morgen pas.

Droog

“We verwachten op meerdere plaatsen onweersbuien of buien, maar dat zal zeker niet overal het geval zijn”, aldus Dehenauw. “Er zijn plaatsen die het droog zullen houden. Op sommige plaatsen kan het fors onweren, maar op de meeste verwachten we dat toch niet.”

Het kwik gaat morgen naar 24 graden aan zee en naar 27 graden in het binnenland. Het is daarmee de eerste keer in een dag of vijf dat we onder de tropische grens van 30 graden zakken.

Vandaag was dat wel even anders en maakten we het hoogtepunt van de hittegolf mee. Het werd de warmste 14 augustus sinds 1911. In Ukkel liep het kwik op tot maar liefst 31,9 graden Celsius. Het record werd omstreeks 14 uur al verbroken. Met 31,1 graden lieten we toen de 31,0 graden van 1911 achter ons.

Omdat er morgen een risico is op storm of wateroverlast, activeert de FOD Binnenlandse Zaken tijdelijk het nummer 1722. Voor storm-en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Bel alleen 112 voor situaties die levensbedreigend zijn.

In het centrum van het land blijft de hittegolf nog duren tot het midden van het week. Het wordt er wel minder warm, maar de maxima blijven hoger dan 25 graden. Aan de kust en in de Ardennen zakt het kwik morgen onder de 25 graden, wat meteen ook het einde van de hittegolf in deze streken betekent.

Archieffoto: Oostende

Maandag en dinsdag is in Vlaanderen en Brussel wel nog code geel van kracht voor de hitte. Aan de kust is dat code groen. Dinsdag blijft voornamelijk droog. In de loop van de dag verschijnen stapelwolken, links en rechts kan het gaan regenen. De maxima schommelen van 25 à 26 graden aan zee en in de Ardennen tot 29 of 30 graden in het centrum van het land.

Woensdag en donderdag worden onweerachtig. Woensdag krijgen we een zwaarbewolkte hemel met kans op buien en onweer. De maximumtemperaturen schommelen tussen 22 en 27 graden. Donderdag piept de zon tussen de buien tevoorschijn. De maxima halen op de meeste plekken net geen 25 graden. In het hele land is de hittegolf dan voorbij.

Hittetips van het KMI

Om de gevolgen van de huidige hitte te beperken, geeft het KMI een aantal hittetips op haar website. Zo raadt de weerdienst aan om regelmatig te drinken, zich lichter te kleden, de dag in koelere ruimten door te brengen, licht verteerbaar voedsel en kleinere porties te eten en vensters en deuren gesloten te houden (om de hitte buiten te houden). Verder adviseert het KMI om voldoende schaduw en drinkwater voor dieren te voorzien en voorzichtig te zijn met vuur in de natuur.

Illustratiebeeld.