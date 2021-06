Onweer verwacht: rukwinden tot 80 kilometer per uur mogelijk

Vlaanderen mag zich verwachten aan onweer. Deze namiddag ontwikkelen zich nieuwe onweersbuien, vooral in het noorden en het noordwesten van het land. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, hagel en ook rukwinden tot 80 kilometer per uur, zo meldt het KMI.

De maxima blijven vrijdag hoog en liggen tussen 23 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. De zuidenwind neemt toe in kracht en wordt matig, of zelfs vrij krachtig in het westen.

Vooral in het westen en het noorden van het land, maar ook elders, kunnen er deze namiddag onweersbuien vallen. En vooral in het noordwesten kunnen de buien lokaal fel zijn en gepaard gaan met hagel en hevige windstoten. We halen maxima tussen 24 graden aan zee en 31 graden in de Kempen. Er staat een meestal matige wind uit zuidelijke richtingen.

Vanavond is het wisselend bewolkt met nog enkele laatste (onweers)buien. Geleidelijk wordt het droog met breder wordende opklaringen. Tijdens de nacht wordt het in het westen van het land bewolkt maar droog. De minima liggen tussen 14 graden aan zee en in de Ardennen en 17 of 18 graden in het noordoosten.

Zaterdag begint met vrij veel wolken in het centrum en het noordwesten van het land. Elders zijn er brede opklaringen. Nadien wordt het overal wisselend bewolkt, maar het blijft tot ‘s avonds droog. Nadien komen er nieuwe onweersbuien opzetten vanuit het zuidwesten. De maxima liggen rond 19 graden aan zee, 25 graden in het centrum en nog tot 28 graden in het oosten van de provincie Limburg en in Belgisch Lotharingen.

Zondag is het erg wisselvallig en trekken er al in de ochtend regen­ en onweersbuien over het land. Daarna wordt het tijdelijk droger, maar de kans op onweer neemt opnieuw toe in de loop van de namiddag of tegen de avond. De maxima liggen tussen 22 en 27 graden.

De nieuwe week zal naar verwachting met wisselvallig weer starten. Het lijkt erop dat er elke dag wel kans zal zijn op (onweers)buien. Vanaf dinsdag dalen de maxima tot rond of net onder 20 graden.

