Onweer met intense neerslag en rukwinden op komst

HET WEERVanmorgen is er veel bewolking in het westen en het centrum van België. In de namiddag komen er meer en meer zonnige perioden in het oosten en het centrum van het land. In het westen kan de bewolking hardnekkig blijven tot het einde van de dag. De maxima variëren van 19 graden aan zee, tot 25 of 26 graden in het centrum en 28 of 29 graden in het oosten van Limburg en in Belgisch Lotharingen, zo verwacht het KMI.