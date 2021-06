Onweer met intense neerslag en rukwinden op komst: vanavond code oranje in heel het land

HET WEERWe krijgen namiddag nog overwegend droog weer met veel bewolking in het westen en zonnige perioden in het oosten. In het zuidoosten is er kans op enkele lokale onweerachtige buien naar de avond toe. De maxima gaan van 18 graden aan zee tot lokaal 30 graden in het oosten. In de loop van de avond en vooral vannacht komen er intense regen- en onweersbuien vanaf het zuiden. De minima gaan van 14 tot 18 graden, zegt het KMI.

Vanavond en vooral vannacht verwachten we opnieuw onweersbuien die door ons land trekken vanaf de Franse grens. Tijdens de onweders kan de neerslagintensiteit plaatselijk een grootte-orde van 10-30 liter per vierkante meter per uur bereiken, of zelfs het dubbele in het westen, waar de hevigste onweders verwacht worden. In heel het land wordt er omstreeks 22 uur code oranje afgekondigd door het KMI. Er is ook kans op hagel. De rukwinden kunnen lokaal oplopen tot 80 of 90 kilometer per uur.

Morgen wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en zijn er enkele lokale buien mogelijk in het noordwesten van het land alsook op het Ardense reliëf. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. In de vooravond krijgen de regio’s ten zuiden van Samber en Maas af te rekenen met meer buien die intens kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer. De maxima schommelen van 20 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het oosten. Door de dalende temperaturen wordt zondag ook de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan beëindigd.

Maandagochtend verlaat een onweerszone ons land via het noordoosten. Overdag blijft de atmosfeer onstabiel en wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met regen of buien. In het centrum en het oosten van het land kunnen deze onweerachtig zijn. De maxima liggen tussen 18 graden in het westen en 24 graden in de Kempen.

Dinsdag handhaaft een depressie boven Frankrijk vochtige en onstabiele lucht boven ons land. Het wordt wisselend bewolkt met in de loop van de dag opnieuw buien. Vooral in het zuidoosten van het land is daarbij kans op onweer. De maxima liggen tussen 17 en 21 graden.

Woensdag wordt het zacht en droger met een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. In het zuidoosten van het land is er nog kans op een onweerachtige bui. De maxima liggen tussen 17 en 21 graden. De wind waait zwak tot soms matig uit noordelijke richtingen.

Donderdag wordt het vrij mooi en zacht met een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 18 en 22 graden. Ook vrijdag is het vrij mooi en rustig met een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden.

