Onstuimig weekend op komst, op zondag mogelijk windstoten tot 90 km/u en sneeuwtapijt in Ardennen

Dit weekend moeten we rekening houden met flink wat regen en wind. Vooral op zondag gaat het stevig waaien en regenen, volgens weerdienst NoodweerBenelux . “Weermodellen berekenen in de loop van zondag een stevig windveld boven ons land. De windstoten kunnen in het westen van het land oplopen naar 90 km/u. In de hoger gelegen gebieden van de Ardennen gaat het enkele uren sneeuwen met een flink sneeuwtapijt tot gevolg”, aldus Nicolas Roose.

De weerdienst van het Verenigd Koninkrijk, Met Office, heeft de storm reeds een naam gegeven. Storm Bella trekt op tweede kerstdag richting de Noordzee. Zo kunnen we op zaterdag een toename van de wind verwachten tegen de avondperiode. Over het westen van België en Nederland kunnen de windstoten al pieken naar 80 km/u. In de avondperiode wordt het ook zwaarbewolkt met geregeld enkele buien.

Volledig scherm Windstoten op tweede kerstdag © NoodweerBenelux

Stormachtig op zondag met sneeuw in Ardennen

Op zondag bereikt storm Bella haar hoogtepunt met windstoten tot 100 km/u over het westen van België en Nederland. In het binnenland schommelen de windstoten tussen 70 en 90 km/u. Samen met de wind gaat het ook stevig regenen met op veel plaatsen 5 tot 15 mm regen. In de hoger gelegen gebieden van ons land (boven 400 m) gaat het tijdelijk hevig sneeuwen waardoor het sneeuwdek verder kan aangroeien tot 20, lokaal 30 cm. “De wegen naar de Ardennen kunnen dan ook gevaarlijk glad zijn”, waarschuwt NoodweerBenelux

Volledig scherm Maximale windstoten op zondag pieken richting 100 km/u © NoodweerBenelux

Volledig scherm Zondag valt op veel plaatsen veel neerslag. In de Ardennen valt de meeste neerslag als sneeuw. Er vormt zich een flink sneeuwdek. © NoodweerBenelux

Winterse perikelen na het weekend

Ook na het weekend blijft het uitkijken voor enkele winterse buien en lage temperaturen in de ochtendperiode die voor gladheid kunnen zorgen. In de Ardennen blijft het koud genoeg voor sneeuwbuien. Mogelijk dat het sneeuwdek aandikt tot ruim 30 cm met stevige vrieskou in de nachtperiode. In Vlaanderen is de kans op sneeuwval nog steeds erg klein.

Volg de sneeuwverwachting via deze weerkaart.

Volledig scherm Totale sneeuwhoogte na het weekend © NoodweerBenelux