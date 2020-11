Onstuimig herfstweer op zondag met veel wind en regen

Weer Wisselend bewolkt weer met soms brede opklarin­gen en temperatu­ren tot 13 graden

26 oktober Na het optrekken van het ochtendgrijs in sommige streken, wordt het vandaag overal wisselend bewolkt met soms brede opklaringen. Aan zee kunnen er enkele buien voorkomen die later op de dag en naar de avond toe dieper het land in trekken. Maxima van 8 tot 11 graden in de Ardennen en 12 tot 13 graden elders. Er staat een matige en tot vrij krachtige, aan zee vrij krachtige tot krachtige, zuidwestenwind tussen 50 en 60 km/u. Aan zee draait de wind naar west tot zuidwest op het einde van de namiddag. Dat meldt het KMI.