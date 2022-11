Ongeziene temperaturen in Europa tijdens november: “Er groeien nog steeds tomaten op mijn balkon”

WEERBE­RICHT. Deze week wordt uitzonder­lijk warm tot 24 graden: “Mogelijk sneuvelen dagrecords”

Het wordt vandaag wisselvallig en winderig met geregeld buien die van zuidwest naar noordoost over het land trekken. Lokaal is daarbij ook onweer mogelijk. De maxima liggen tussen 13 of 14 graden in de Hoge Venen, rond 16 graden aan zee en tussen 16 en 18 graden in het binnenland. Dat meldt het KMI. Later deze week wordt het uitzonderlijk warm tot wel 24 graden.

24 oktober