Ongeveer 30.000 mensen geëvacueerd in Canada wegens “ergste natuurbrandseizoen ooit”

In de provincie is intussen de noodtoestand uitgeroepen opdat er uitzonderlijke maatregelen kunnen worden getroffen in de strijd tegen de vlammen. In verschillende gebieden zijn niet-essentiële verplaatsingen verboden om wegen en hotels vrij te houden voor wie geëvacueerd moet worden, aldus Radio Canada.

Vooral de stad Kelowna en zijn omgeving - goed voor ongeveer 130.000 inwoners - is zwaar getroffen. Honderden brandweerlieden hebben er de handen vol met het beschermen van woningen en infrastructuur.

Volgens een recente telling zijn er momenteel in Brits-Columbia 380 actieve bosbranden, waarvan er 160 nog niet onder controle zijn. De branden zorgen ook voor een enorme rookontwikkeling, die de luchtkwaliteit in tal van regio’s in de provincie zwaar aantast.

Volledig scherm Een inwoner van Brits-Columbia kijkt naar de bosbranden nabij de plaats Kelowna, Canada. (17/08/23) © AFP

“Dit jaar worden we geconfronteerd met het ergste natuurbrandseizoen ooit in Brits-Columbia”, klonk het vrijdag in een verklaring van de lokale autoriteiten. “Er zijn meerdere branden in de provincie die gemeenschappen bedreigen. Duizenden mensen hebben een evacuatiebevel gekregen, tienduizenden anderen zijn gewaarschuwd voor evacuatie.”

Canada kampt sinds maanden met bosbranden in verschillende delen van het land. Al 13,7 miljoen hectare is verwoest en er vielen tot nu toe vier doden, aldus het Franse persbureau 'AFP'.

Experten waarschuwen dat de klimaatverandering de komende jaren zal zorgen voor frequentere en meer verwoestende branden. In de prairieprovincies in het westen van Canada is de gemiddelde temperatuur sinds het midden van de twintigste eeuw met 1,9 graden Celsius gestegen, volgens het ministerie van Milieu en Klimaatverandering.

Volledig scherm Een satellietbeeld - waarvan de kleuren zijn bewerkt - laat de brand bij Kelowna zien. (17/08/23) © via REUTERS

Franse brandweer helpt met blussen branden in Quebec

Ook in de provincie Quebec woeden maar liefst 125 bosbranden en werden al 13.000 mensen zijn geëvacueerd uit steden in het noorden van de Franstalige provincie. De autoriteiten van de Canadese provincie Quebec zeggen dat van de 1.200 brandweerlieden die de natuurbranden in de provincie bestrijden, er meer dan honderd uit Frankrijk zijn overgekomen.

Quebec is een bosrijke provincie waar 8,5 miljoen mensen wonen op een oppervlak groter dan Duitsland, Frankrijk en Spanje bij elkaar. Behalve op hulp van buitenaf hoopt de provincie ook op regen. “Er is wat regen voorspeld. Het risico bestaat dat de situatie de komende dagen kritiek blijft. Maar de komst van de Franse brandweerlieden gaat echt helpen”, zei de minister van Bosbouw vrijdag tegen journalisten.

Inwoners verlaten Yellowknife door naderende bosbrand

In Yellowknife in de Northwest Territories verlaten ondertussen alle inwoners de stad met de auto of nemen het vliegtuig, na een eerder afgegeven evacuatiebevel. Een natuurbrand trekt langzaam naar de stad en bevindt zich momenteel 15 kilometer ten noordwesten van Yellowknife.

Yellowknife is de hoofdstad van de Northwest Territories en telt ruim 20.000 inwoners. Volgens de autoriteiten kan de brand zaterdag de buitenwijken bereiken als er geen regen valt. De burgemeester van Yellowknife zei dat speciale teams bomen in de buurt van de stad omzagen in een poging het verspreiden van de vlammen te belemmeren.

“Zeer zware dagen voor de boeg, met twee dagen noordwesten- tot west-noordwestenwind op vrijdag en zaterdag, die het vuur richting Yellowknife duwen”, zei de territoriale brandweer in een verklaring op Facebook. De minister van Territoriaal Milieu Shane Thompson zei dat het evacuatiebevel woensdag laat was uitgevaardigd om mensen de tijd te geven weg te gaan voordat het weer slecht werd.