Ondanks “extreem gevaarlijke” orkaan Ida worden ziekenhuizen Louisiana niet geëvacueerd door gebrek aan opvangcapaciteit vanwege corona

⚠️ Code geel: KMI waarschuwt voor onweer met rukwinden

22 augustus Het KMI waarschuwt vandaag voor onweer. In alle provincies is tot zeker deze namiddag code geel van kracht. In de provincies Limburg en Antwerpen zelfs tot vanavond. Plaatselijk kan er in één uur tijd 10 tot 20 liter regen per vierkante meter vallen. De temperaturen zijn fris voor de tijd van het jaar, met maxima tussen 16 en 21 graden. In de loop van maandag krijgen we beter weer.