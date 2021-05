Ondanks alle regenbuien: meimaand niet natter, wel frisser dan normaal

Toen je vanochtend naar buiten keek, leek het of de herfst al was aangebroken. Dus trok je weer dat winters aandoend onderhemdje aan en vroeg je je af of de regenjas waarmee je gisteren een terrasje ging doen al droog zou zijn. Maar vooral: of dit nog normaal is en of dit pokkenweer nog lang zal aanhouden? We kloppen aan bij VTM-weerman en meteoroloog David Dehenauw om te polsen of ons ongenoegen omtrent het weer terecht is. Zijn oordeel, kort samengevat: het is normaal dat die regenjas in deze tijd van het jaar nog van pas komt, maar dat onderhemdje had al opgeborgen mogen zijn. Dat we het huidige weer als abnormaal ervaren, heeft een oorzaak: we zijn het niet meer gewend.