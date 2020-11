Oktober was warmste oktobermaand ooit in Europa

“Tegen 2030 zullen 150 miljoen mensen het slachtof­fer worden van natuurram­pen”

13 oktober Volgens schattingen van de Verenigde Naties (VN) zullen tegen 2030 ongeveer 150 miljoen mensen het slachtoffer worden van natuurrampen. Dit is een stijging van ongeveer 50 procent ten opzichte van de situatie in 2018, toen 108 miljoen mensen werden getroffen, zegt een rapport dat vandaag (dinsdag) in Genève is gepubliceerd.