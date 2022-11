Oktober was gemiddeld 3 graden warmer dan normaal: een evenaring van absolute record

Update IN BEELD. Zondvloed op Kreta richt ravage aan: dode en vermisten

Noodweer en overstromingen teisteren het Griekse eiland Kreta. Daarbij is zeker een dode gevallen. Meerdere mensen worden volgens de brandweer nog vermist. In korte tijd is er zeer veel regen gevallen. Op beelden van lokale media is te zien dat straten in kustplaatsen in rivieren zijn veranderd en de regen een ravage heeft aangericht.

15 oktober