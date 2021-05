Officieel Belgische storm: KMI waarschuwt voor felle windstoten

Vrijdagnamiddag is het dus vooral erg winderig met wisselende bewolking en kans op enkele lokale buien. De maxima zijn te laag voor de tijd van het jaar, ze schommelen tussen 12 graden in de Hoge Venen en 17 graden in de Kempen. Een windkracht van 9 Bft werd gemeten op de meetpaal Westhinder in de Belgische Noordzee. Een tweede storm in de maand mei is sinds het begin van de gedigitaliseerde metingen, in 1994, niet voorgekomen. Deze namiddag blijft de storm doorrazen met windstoten tussen 70 en 90 km/u. In de loop van de avond en de nacht waait het minder hard.