Nummer 1722 geactiveerd wegens risico op storm of wateroverlast

Opklarin­gen maken plaats voor wolken, morgen lichte sneeuw mogelijk in de Ardennen

8 maart Er zijn vandaag aanvankelijk nog brede opklaringen in het zuiden van het land. Later krijgen we overal overwegend droog en gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt weer. Over het noordoosten is de kans op wat gedruppel groter. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 7 à 8 graden in Vlaanderen. De wind is meestal zwak en veranderlijk, aan zee draait hij stilaan naar het westen tot het zuidwesten. Dat zegt het KMI.