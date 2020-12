Nummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende brandweerinterventies

Denderleeuw Bewoners zijn slechte toestand Bosstraat beu: “Het lijkt alsof we een Brusselse achter­buurt zijn”

25 november Sommige bewoners van de Bosstraat zijn niet te spreken over de slechte toestand van hun straat. Kapotte rioleringsbuizen, verzakkingen in het wegdek en aan de voetpaden, wateroverlast in de straat... Het zijn problemen die al jaren aanslepen. “We zijn het kotsbeu. Alsof we een achterbuurt van Brussel zijn: Er gebeurt hier niets”, klinkt het bij de bewoners. Het gemeentebestuur is van plan om de straat ten laatste in september 2021 aan te pakken.