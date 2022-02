Nu al last? “Kans op hooikoorts neemt toe bij gebrek aan koude winter”

Door de aanhoudende hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar doet de natuur volgens ‘Nature Today’ al alsof het maart is. Dat is terug te zien in de natuur en in de tuin, waar de hazelaars al in bloei staan, de hortensia's een beetje uitlopen en de eerste sneeuwklokjes en krokussen al zijn te zien. Ook laten steeds meer vogels van zich horen. Ook de komende weken zou het mogelijk naar verwachting warmer blijven dan normaal.

Hooikoortsklachten

“Vorig jaar rond deze tijd werd er geschaatst, maar deze winter lag er nog nauwelijks ijs”, aldus ‘Nature Today’. “De gemiddelde temperatuur ligt dit jaar tot nu toe op 5,9 graden, wat vijftig jaar geleden normaal was voor een gemiddelde maartmaand.” En zo ligt de ontwikkeling in de natuur nu ruim drie weken voor, mét gevolgen voor hooikoortspatiënten. “Momenteel komen de zwarte elzen in bloei waardoor de pollenconcentratie flink op kan lopen, met hooikoortsklachten tot gevolg.”

“Rond de jaarwisseling liep de elzenpollenconcentratie al op tot enkele honderden pollen per kubieke meter lucht. Dat waren de uitheemse elzensoorten die door de warme november en december al vanaf kerst in bloei stonden”, legt ‘Nature Today’ uit. “Nu loopt de elzenpollenconcentratie ook weer op door het in bloei komen van de zwarte els. De elzenpollenconcentratie kan de komende weken oplopen tot honderden pollen per kubieke meter lucht, met uitschieters tot enkele duizenden. Mensen die gevoelig zijn voor elzenpollen kunnen de komende tijd flinke hooikoortsklachten ervaren.”

Regen

De natuurwebsite nuanceert wel: “Voor komende week is regelmatig regen voorspeld. Door de regen spoelt de lucht schoon waardoor de hoeveelheid elzenpollen in de lucht de komende dagen nog beperkt blijft. Richting het einde van de maand neemt de kans op droog weer echter toe en stijgt de kans op hooikoortsklachten.”

Quote Personen die gevoelig zijn voor dit soort stuifmeel kunnen tijdens de korte, droge periodes reeds last krijgen van allergie­symp­to­men, vooral indien zij zich in de buurt van deze bomen bevinden. AirAllergy.be

Eén en ander wordt bevestigd door AirAllergy.be, het Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk van gezondheidsinstituut Sciensano: “Het stuifmeelseizoen van de els en de hazelaar is langzaam op gang gekomen maar wordt gehinderd door de veelvuldige regenbuien”, klinkt het daar. “De omstandigheden voor de verspreiding van het stuifmeel in de lucht zijn nog niet optimaal en de in de verschillende meetstations gemeten concentraties zijn nog zeer laag.”

Personen die gevoelig zijn voor dit soort stuifmeel kunnen tijdens de korte, droge periodes wel degelijk reeds last krijgen van allergiesymptomen. “Vooral indien zij zich in de buurt van deze bomen bevinden.”

Volledig scherm Het stuifmeelseizoen van de els en de hazelaar is langzaam op gang gekomen maar wordt (voorlopig) nog wat gehinderd door regenbuien. © https://airallergy.sciensano.be/nl

Verkoudheid, corona?

Sciensano wijst er nog op dat in deze tijd van het jaar allergieverschijnselen ook gemakkelijk worden verward met die van een gewone verkoudheid. En dan is er natuurlijk ook nog de mogelijkheid van besmetting met de omikronvariant van het coronavirus, waarvan de symptomen ook vooral doen denken aan een verkoudheid: een loopneus, hoofdpijn, vermoeidheid, niezen en keelpijn.

Berk

“Normaal gesproken zullen de elzenpollen nog een maand hooikoortsklachten veroorzaken”, schrijft ‘Nature Today’ nog. “Daarna staat de berk op het programma. De berk verspreidt sterk allergeen pollen en veroorzaakt bij een grote groep mensen hooikoortsklachten.”

