Noorden van Italië krijgt waterbom over zich heen, weerman Frank Duboccage legt uit hoe dat komt: “Elke liter is nu te veel”

WEERBE­RICHT. Vandaag en morgen nog kans op (onweers)buien, maar wel zonnig weekend voor de boeg

Vandaag begint de dag grijs met lage wolken en hier en daar wat motregen. In de Ardennen kan er mist zijn. Later in de voormiddag zal het opklaren, maar in de loop van de namiddag is er kans op buien die gepaard kunnen gaan met onweer. We krijgen temperaturen tussen 13 en 18 graden, zo meldt het KMI. Het blijft nog een paar dagen grijs en regenachtig, maar tegen het weekend mogen we eindelijk verbetering verwachten.