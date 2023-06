Nooit geziene hitte in Azië: meer dan 40 graden in Siberië, China flirt met 50 (!) graden

De hittegolf in Azië is intussen in zijn dertiende week. Herrera spreekt over “de meest meedogenloze en eindeloze hittegolf die de wereld ooit heeft gezien”.

In Siberië passeerde het kwik afgelopen weekend op sommige plaatsen al 38 graden en werden temperaturen gemeten die nooit eerder waren gezien. Vandaag werd het nog erger en ging zelfs de kaap van de 40 graden voor de bijl tijdens de “ergste hittegolf in de geschiedenis van Siberië”. Naar de oorzaak is niet ver te zoeken: een dergelijke hitte op hoge breedtegraden is een typisch kenmerk van de klimaatverandering.

In China doen ze er nog een schepje bovenop. Ook daar werd de afgelopen weken op ontelbare plaatsen het ene record na het andere geveld. Op grote hoogtes tussen 2.000 en 3.500 gaat het zelfs om temperaturen die flirten met wereldrecords. Vandaag ging het kwik boven de 45 graden en volgens Herrera zet de “historische hittegolf van 2023" zich er zelfs nog door, met temperaturen die richting 50 graden gaan. De komende tien dagen worden er in het grootste deel van het land nieuwe extreme temperaturen verwacht.

Volledig scherm © AFP

Een soortgelijk verhaal in Vietnam, Laos en Thailand, waar de hitte ook al maanden duurt en er records worden gebroken aan de lopende band. Eind april, begin mei klom het kwik er tot een nooit geziene 43,5 graden. In de zomer van 2022 was iets soortgelijks te zien.

Oezbekistan noteerde gisteren 43 graden en Kazachstan 41 graden. De meteorologische dienst van Japan maakte pas bekend dat het de warmste periode van maart tot mei in haar geschiedenis had opgetekend.

Ook onze oceanen hebben sinds maart een hogere temperatuur dan ooit tevoren. De gemiddelde temperatuur van het oppervlaktewater ligt momenteel net onder de 21,1 graden, waar dat normaal gezien 20 graden is. In de Noordelijke Atlantische Oceaan is dat zelfs 22,2 graden, de hoogste temperatuur ooit gemeten daar.

KIJK. Deze kaart toont waar het tegen eind deze eeuw te heet wordt

Hetzelfde verhaal aan de evenaar in het oosten van de Stille Oceaan, waar zich een El Niño ontwikkelt. Dat is een sterke opwarming van normaal gezien koel zeewater, die een invloed heeft op het weer in grote delen van de wereld. Het is de eerste keer dat we aan een El Niño beginnen met dergelijke warme oceanen. Dat doet vrezen dat we de komende maanden nog meer extreem - mogelijk ongezien - weer mogen verwachten.