Noodweer teistert China: zeven mensen omgekomen en tientallen krokodillen ontsnapt

Update WEERBE­RICHT. 30,2 graden in Ukkel: België op weg naar eerste hittegolf in september, dagrecord uit 1911 verbroken

In Ukkel tikte om 17 uur de thermometer 30,2 graden aan, waardoor de maximumtemperatuur er voor de derde dag op rij boven de 30 graden ligt. Dat meldt weerman David Dehenauw op X. Definitief is die meting nog niet, voegt hij er wel aan toe. Maar met zulke waarden stevent ons land af op een eerste hittegolf ooit in september.