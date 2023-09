Noodweer teistert China: zeven mensen omgekomen en meer dan 70 krokodillen ontsnapt

WEERBE­RICHT. Zonnig met temperatu­ren tot 30 graden én een briesje

Dinsdag is het zonnig en warm met maxima tussen 24 of 25 graden in de hoge Ardennen en 29 tot lokaal 30 graden in Laag België. De wind waait zwak tot matig. Dat meldt het KMI.