Non-stop regen vandaag, behalve in het westen

De regenzone blijft vandaag stationair slepen over het oosten en het centrum van het land met soms langdurige regen of buien met kans op onweer. In het westen van het land zou het meestal droog moeten blijven met enkele opklaringen. De maxima schommelen tussen 17 en 21 graden. De wind is matig tot soms vrij krachtig uit noord tot noordwest met rukwinden tot 50 of 60 kilometer per uur, zegt het KMI.

Vanavond en in het begin van de nacht kan er nog regen vallen of zijn er buien mogelijk. In de loop van de nacht wordt de neerslag minder intens. Het blijft zwaarbewolkt. De minima liggen tussen 11 en 15 graden bij een matige noorden- tot noordwestenwind, aan zee nog soms vrij krachtig met rukwinden tot 60 kilometer per uur.

Morgen is het nog zwaarbewolkt met wat regen of nog enkele buien in het oosten. In het westen en het centrum is het meestal droog met geleidelijk enkele opklaringen. De maxima schommelen tussen 17 en 19 graden in de Ardennen en tussen 20 en 22 graden in Vlaanderen. De wind is meestal matig uit het noorden en aan zee soms vrij krachtig.

Zaterdag blijft het meestal droog. Het is zwaarbewolkt in het begin van de dag, maar later komen er opklaringen. Een lokaal buitje blijft wel mogelijk in de Ardennen. De maxima schommelen tussen 18 en 20 graden aan zee en in de Ardennen en tussen 21 en 23 graden in de andere streken. De wind is meestal matig uit het noorden.

Zondag wisselen, na het optrekken van het ochtendgrijs, zon en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog en het wordt nog iets warmer met maxima van 20 tot 25 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind.