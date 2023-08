Nog twee weken zomervakantie: welk weer mogen we verwachten? “Het beste moet nog komen”

WEERBE­RICHT. Zwaarbe­wolk­te en regenachti­ge dag, kwik stijgt lokaal tot 20 graden

Vandaag blijft het de hele dag zwaarbewolkt tot betrokken met tijdens de ochtend regen, vooral in het zuidoosten van het land. In de namiddag blijft het over de zuidoostelijke helft regenachtig, terwijl het in het noorden helft droger wordt. De maxima liggen rond 15 graden in de Hoge Venen en 19 tot 20 graden in Vlaanderen.