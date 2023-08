Nog twee weken zomervakantie: welk weer mogen we verwachten? David Dehenauw maakt zijn voorspelling

Update Noorden van Europa wordt geteisterd door Storm Hans, mogelijk de zwaarste in vijftig jaar

Het noorden van Europa wordt geteisterd door Storm Hans, mogelijk de zwaarste storm in vijftig jaar. Onder meer in Noorwegen en Zweden veroorzaakt het noodweer extreem veel regen, overstromingen, branden en waterschade. In Zweden ontspoorde eerder vandaag ook een trein. Meteorologen waarschuwen dat het slechte weer nog dagen zal aanhouden. Er zal meermaals een maandhoeveelheid regen in 24 uur vallen, klinkt het. Beide landen hebben code rood, het zwaarste waarschuwingsniveau, afgekondigd.