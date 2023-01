Nog twee rivieren in Wallonië in alarmfase voor overstromingen

In het IJzerbekken is de waakdrempel nog overschreden in Haringe, Roesbrugge en Lo-Fintele. Op het westelijk pand van het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort zijn de waakdrempels nog overschreden. Op de Moervaart in Sinaai werd de waakdrempel overschreden. Het waterpeil is dalend. Op de Tijdurme in Lokeren schommelt het waterpeil op en neer door de pompwerking, met tijdelijke overschrijdingen van de (pre)waakdrempel. Op de Leie en Bovenschelde werd de piekafvoer bereikt en zullen afvoeren en waterpeilen verder dalen. Op de Dender in Pollare werd de prewaakdrempel overschreden.

De piekafvoer in Overboelare werd maandagavond bereikt en de afvoer en waterpeilen zijn dalend. In het bekken van de Demer is de piekafvoer nog niet bereikt. Dit zal in de loop van de dag gebeuren. Hier worden echter geen drempeloverschrijdingen verwacht. Op de Maas in Sint-Pieter bleef het debiet onder de prewaakdrempel en lijkt het piekdebiet bereikt. Op de Ringvaart in Evergem werd de prewaakdrempel overschreden. Op de Zeeschelde in Melle komt het peil bij hoogwater in de buurt van of hoger dan het peil van de Ringvaart.