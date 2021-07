Nog twee dagen zomers weer, maar dit weekend regen verwacht: krijgen we opnieuw wateroverlast?

Het is vandaag vrij mooi met in de loop van de dag stapelwolken. De maxima schommelen tussen 20 en 26 graden. Ook morgen krijgen we vrij warm zomerweer met vrij veel zon en maxima rond 25 graden. Maar in het weekend en begin volgende week is het wisselvallig met soms felle buien en lokaal onweer, meldt het KMI. Nu de wachtbekkens nog gevuld zijn, is op sommige plaatsen waakzaamheid geboden.

Dit weekend wordt er opnieuw regen verwacht. De schrik na de dramatische zondvloed vorige week zit er nog in. “De buffers worden nu langzaamaan leeggemaakt, maar er is toch een vrees dat er dijken zouden kunnen breken”, zegt het kabinet van Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA). “Er wordt niet dezelfde hoeveelheid neerslag verwacht als vorige week, maar toch is er waakzaamheid nodig. Vooral in de regio Diest-Halen-Herk zou het weleens voor problemen kunnen zorgen.”

Bernard De Potter, administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), laat weten dat er deze ochtend intern overleg is over de verwachte regenval. “Het zal sowieso een lastige oefening zijn. Het is deze keer – gelukkig – geen stationaire regenzone.”

“We moeten niet panikeren, maar wel zeer alert zijn”, reageert Erik Van Roelen (CD&V), burgemeester van Halen bij HLN LIVE. Hij heeft voorzorgen genomen. “De zandzakken die we opgehaald hebben, hebben we gebruikt om de dijk van de Velpe te verhogen op de meest kritische punten.” Andere zandzakken liggen klaar om eveneens eventueel te gebruiken. “Wat de twee wachtbekkens die ons centrum moeten beschermen betreft: de IJzerenbeek is volledig geledigd en heeft weer de volledige capaciteit om te bufferen, en op de Velpe is het wachtbekken gezakt tot op 20 procent, dus ook daar is er 80 procent om te bufferen”, aldus de burgemeester. “De Gete is met een meter gedaald en de Velpe met 70 cm”, voegt hij eraan toe. “We zijn op alles voorbereid.”

Waterpeilen

Na de overvloedige neerslag van vorige week zijn de waterpeilen op de meeste onbevaarbare waterlopen al aanzienlijk gedaald. Enkel in het Demerbekken blijven de waterpeilen in de omgeving van de wachtbekkens van Schulensbroek en Webbekomsbroek zeer hoog. Ook op de bevaarbare Demer blijven de peilen zeer hoog en treden nog altijd kritieke situaties op, blijkt uit recente gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

In het Demerbekken zijn de waterpeilen de voorbije dagen tussen 30 en 50 centimeter gedaald en ze zullen langzaam verder dalen. Op de boven- en zijlopen van de Demer zijn de waterpeilen aanzienlijk gedaald.

Zaterdag trekt een storing met lokale buien over het centrum en oosten van Vlaanderen. Ook zondag, maandag en dinsdag worden regelmatig buien verwacht en lokaal onweer. Waar en hoeveel neerslag er zal vallen is op dit moment nog erg onzeker. Voorlopig worden er geen nieuwe kritieke overstromingen verwacht langs de onbevaarbare waterlopen.

Kritieke situaties

Op de bevaarbare Demer (afwaarts Diest) blijven de peilen zeer hoog en treden nog altijd kritieke situaties op, waarbij op verschillende plaatsen overtopping van de dijken optreedt. In Zichem daalt het peil zeer langzaam en in Testelt is het peil nu stationair. Verder afwaarts (onder meer in Aarschot) kunnen de waterpeilen nog langzaam wat toenemen. Tot het weekend zullen alvast op dit stuk van de Demer alarm- en waakdrempels overschreden blijven. De impact van de neerslag die het komende weekend voorspeld wordt, is nog zeer moeilijk in te schatten.

Op de Grote Nete te Hulshout daalt het peil langzaam verder, maar is de prewaakdrempel wel nog altijd overschreden. Daar zal vermoedelijk vandaag weer ondergegaan worden. De neerslag die voorspeld wordt voor het komende weekend kan wel opnieuw voor een beperkte stijging zorgen en mogelijk ook voor een overschrijding van het prewaakpeil.

De afvoer op de Maas is bij Sint-Pieter gedaald en zal tot zaterdag verder dalen, waarna de afvoer rond zal stabiliseren. Een beperkte stijging is mogelijk door de neerslag komend weekend, maar er wordt niet verwacht dat de prewaakdrempel opnieuw bereikt zal worden.

Weerbericht

Na het optrekken van het lokale ochtendgrijs is het vandaag eerst overwegend zonnig. In de loop van de dag ontwikkelen er zich in het binnenland opnieuw stapelwolken. Over het oosten van het land is een zeer lokale bui niet uitgesloten. Op het einde van de dag klaart het opnieuw grotendeels uit. De maxima schommelen tussen 20 graden aan zee en in de Ardennen en tot 26 graden elders.

Morgen is het zonnig en droog met later op de dag wat stapelwolken en wat hoge sluierwolken. De maxima schommelen tussen 22 en 26 graden.

Toenemende bewolking

Zaterdag begint de dag in het centrum en het noordoosten van het land nog droog maar al snel neemt de bewolking toe vanaf de Franse grens met perioden van regen en buien, mogelijk al met onweer. In de namiddag wordt het onstabiel met lokaal stevige regen- en onweersbuien, vooral dan in het centrum en het oosten van het land. De maxima liggen tussen 21 graden in de Hoge Ardennen tot 25 à 26 graden in het centrum van het land.

Zondag wordt het onstabiel en wisselend bewolkt met in de loop van de dag enkele pittige buien, hier en daar met onweer. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden.

Maandag en dinsdag blijft het wisselvallig en begint de dag in het binnenland telkens overwegend droog met opklaringen. In de loop van de dag bollen de stapelwolken dan op met uiteindelijk dan enkele pittige buien die plaatselijk kunnen gepaard gaan met onweer. Aan zee zijn er van 's ochtends al buien mogelijk maar zou het in de namiddag grotendeels droog worden met meer opklaringen. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden.