Nog steeds druilerig weer, maar zaterdag wordt het mooi en warm met temperaturen tot 26 graden

Donderdag begint grijs met lokaal wat lichte regen of motregen. In de namiddag blijft het zwaarbewolkt, maar overwegend droog. Enkel in de Ardennen is er dan nog kans op enkele plaatselijke buitjes. De maxima schommelen tussen 16 en 18 graden op de Ardense hoogten en 19 of 20 graden elders. Dat meldt het KMI.