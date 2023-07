Nog nooit vielen zulke grote hagelstenen in Europa: exemplaar van maar liefst 19 centimeter gemeten in Italiaans dorpje

Er is opnieuw een Europees weerrecord gesneuveld. Bij de zware onweders van de afgelopen dagen in het noorden van Italië zijn enorme hagelbollen naar beneden gekomen. In het dorpje Azzano Decimo, ten noordoosten van Venetië, werd zelfs een exemplaar gemeten van maar liefst 19 centimeter. Dat is de grootste hagelsteen ooit waargenomen in Europa.

KIJK. Noodweer richtte ware ravage aan in Noord-Italië

Het enorme exemplaar kwam maandagavond rond 23 uur uit de lucht gevallen. Marilena Tonin postte er een reeks beelden van op sociale media en aan de hand van de voorwerpen die mee op de foto stonden, konden wetenschappers de precieze grootte berekenen. Om een idee te geven: 20 centimeter is bij een gemiddelde volwassene de afstand tussen het puntje van je duim en het puntje van je pink als je je hand spreidt.

Volledig scherm De schade door hagel in het noorden van Italië is groot. © Protezione Civile della Regione Autonoma FVG

Het record is bevestigd door het European Severe Storms Laboratory (ESSL), een wetenschappelijke organisatie die onderzoek doet naar zware onweders, tornado’s, intense neerslag en lawines in Europa en de Middellandse Zee. Het vorige record dateerde nog maar van vijf dagen eerder: op 19 juli viel een hagelsteen van 16 centimeter in de gemeente Carmignano di Brenta, ten noordwesten van Venetië.

Wereldrecord

De nieuwe grootste hagelsteen van Europa komt in de buurt van de grootste hagelsteen ooit waargenomen op aarde. Dat wereldrecord ligt op 20,3 centimeter en werd op 23 juli 2010 geregistreerd in het plaatsje Vivian, South Dakota, in het centrum van de Verenigde Staten.

Volledig scherm Ook zonnepanelen moesten er de afgelopen dagen aan geloven in Italië. © Protezione Civile della Regione Autonoma FVG

Het lijkt geen toeval dat het nieuwe Europese record opgetekend is in het noorden van Italië. Daar komt vaak hagel voor en volgens onderzoek van het ESSL is in die regio de afgelopen decennia de grootste toename in frequentie van grote hagel waargenomen in vergelijking met andere Europese regio’s.

Volledig scherm Op deze kaart is te zien dat er in een flink deel van Europa steeds vaker grote hagelstenen voorkomen. Noord-Italië is de hotspot. © ESSL

Op kaarten van het ESSL is te zien dat er in een groot deel van Europa steeds vaker grote hagel voorkomt, ook in België. VTM-weervrouw Jill Peeters bevestigt dat in een interview met HLN. “Recent vroeg ik een installateur van zonnepanelen of het wel zo’n goed idee is om panelen op daken te leggen. ‘Zulke extreme hagel valt hier niet’, zei hij. Nog niet. Onweerswolken worden groter en heviger. Hagelstenen kunnen langer groeien. Ik zie de hagelstormen van Noord-Italië op termijn ook naar hier komen.”

KIJK. Jill Peeters legt uit hoe de steeds grotere hagelstenen ontstaan

VTM-weerman David Dehenauw is iets voorzichtiger in zijn voorspellingen: “Of we echt op korte termijn zulke onweders bij ons zullen zien, betwijfel ik. In 2014 hadden we hagelstenen tot 8 centimeter tijdens de pinksterstormen. Dat was zeer uitzonderlijk”, zegt hij.