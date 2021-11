Nog hele week grijs, KMI waarschuwt voor CO-intoxicatie

Grijze Wapenstil­stand met kans op mist en gladheid in de avond

Wapenstilstand start overwegend grijs, maar over het oosten zijn er opklaringen en kan het plaatselijk glad zijn. In de loop van de dag worden de opklaringen breder vanuit het zuidoosten. Vooral in het noordwesten blijft het echter meestal zwaarbewolkt. De maxima schommelen tussen 8 graden in de Hoge Ardennen en 13 graden in het westen van het land. Dat voorspelt het KMI.

