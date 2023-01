Nog hele dag code geel wegens gladheid: vooral in Limburg ellende op de weg, bussen van De Lijn rijden er niet meer uit

UpdateOp vele plaatsen in de provincie Limburg ligt inmiddels zo’n 10 centimeter sneeuw, en dat zorgt voor ellende op de weg. Ook elders blijft het in de loop van de namiddag en vanavond koud en kunnen er nog (winterse) buien vallen. Door de combinatie van vriestemperaturen en winterse neerslag kan het gevaarlijk glad worden op de weg, waarschuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het KMI kondigt voor bijna heel het land code geel af voor gladheid, en dat tot zaterdagmiddag. Enkel aan de kust geldt code geel pas vanaf 2 uur ‘s nachts op zaterdag, tot 11 uur.

Er rijden voorlopig geen bussen meer uit van De Lijn in de provincie Limburg. Dat heeft de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij vrijdag omstreeks 13.00 uur bekendgemaakt via Twitter. Ze verwijst naar “de extreme weersomstandigheden” in de provincie.

Sinds 13 uur rijden er geen bussen van De Lijn meer uit in de provincie Limburg.

In Limburg ligt er op sommige plekken inmiddels bijna 10 centimeter, en de sneeuw blijft er vallen. Dat zorgt her en der voor verkeersellende.

Ook deze namiddag en vanavond wordt her en der nog regen, (smeltende) sneeuw en mogelijk korrelhagel verwacht. Daardoor kan er ook tijdens de avondspits nog sprake zijn van gladde wegen en fietspaden. “De wegdektemperaturen kunnen dalen tot onder het vriespunt met gladheid als gevolg”, waarschuwt het AWV. De neerslag kan het zout doen wegspoelen wat de wegen en fietspaden opnieuw glad kan maken. Het Agentschap Wegen en Verkeer raadt de weggebruikers dan ook aan voorzichtig te zijn. “We volgen het van nabij op. Laat ons hopen dat de avondspits rustig en veilig blijft”, klinkt het.

“Samen met de federale wegpolitie en de collega’s van het Vlaams Verkeerscentrum volgen we op waar extra gestrooid moet worden”, legt Katrien Kiekens, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer uit.

Het blijft deze namiddag zwaarbewolkt met enkel over het westen enkele zeldzame opklaringen. Vanaf de Noordzee en Nederland vallen er buien die soms een winters karakter krijgen. Ten zuiden van Samber en Maas vallen de buien als sneeuw. Vooral over het noordwesten is een donderslag niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen -­2 graden in de Hoge Venen, 4 graden in het centrum en 6 graden aan zee. Aan de kust ruimt de vrij krachtige of tijdelijk zelfs krachtige westnoordwestenwind naar het noordnoordwesten met pieken tot 60 km/u.

Vrijdagavond en in het begin van de nacht is het aanhoudend wisselvallig met winterse buien die zich stilaan naar het zuiden verplaatsen. In Hoog­-België vallen er sneeuwbuien en mogelijk kan een actievere bui zeer lokaal ook elders een sneeuwlaag veroorzaken. Later vrijdagnacht wordt het overal droog met brede opklaringen. Er is dan overal gevaar voor ijsplekken en mogelijk ook plaatselijke aanvriezende mist. Het wordt koud met minima van 0 graden aan zee, -­3 graden in het centrum tot lokaal -­9 graden in de Ardennen.

Zaterdag is het in sommige streken eerst zonnig, maar lokaal hangen er lage wolken en kunnen er aanvriezende mistbanken voorkomen, vooral in de Hoge Venen. Tijdelijk is er nog gevaar voor ijsplekken. In de loop van de dag bereiken meer lage wolken vanaf de Duitse en de Nederlandse grens ons land. Uit deze bewolking kunnen er eventueel wat sneeuwvlokjes vallen. We halen maxima van ­-3 graden in de Hoge Venen, 1 graad in het centrum tot 3 graden aande kust.

Zaterdagnacht wordt het in de meeste streken zwaarbewolkt met kans op aanvriezende mist. Mogelijk kunnen er in de kustregio tijdelijk wat meer opklaringen ontstaan. Het blijft droog met enkel hier en daar wat sneeuwvlokjes. De minima liggen tussen 0 graden aan de kust, rond -­1 à -­2 graden in het centrum en -­6 graden in de Ardennen.

Zondag krijgen we eerst lage wolken, later in het westen en het centrum soms opklaringen. Over het oosten kan het in de namiddag en ‘s avonds licht sneeuwen De maxima gaan van -­3 tot 4 graden. Maandag en dinsdag houden we het droog met vaak lage wolken en temperaturen van -­1 tot 3 à 4 graden. WDM/BGY/

Maandag blijft het droog met ‘s ochtends opnieuw veel wolken en plaatselijk kans op aanvriezende mistbanken. In de loop van de namiddag en vooral ‘s avond breiden de opklaringen uit naar alle streken, maar wordt het snel koud. De maxima liggen tussen -2 graden in de Hoge Venen en +5 graden in het uiterste westen. Er staat een zwakke en veranderlijke wind.

Code geel

Op de kaart hieronder kunt u zien tot wanneer code geel voor uw regio geldt.

Code geel.

