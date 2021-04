Nog even genieten van zachtere temperaturen voor het weer wat kouder en natter wordt

We gaan zonnige dag tegemoet: kwik klimt tot 15 graden

24 maart De dag start woensdag met veel zon in alle streken. In de namiddag worden er stapelwolken gevormd, vooral dan in het centrum en het westen, maar het blijft droog. De maxima schommelen tussen 11 graden op de Hoge Venen en 14 of 15 graden in het centrum van het land. Aan de kust draait de wind in de loop van de dag naar het westen waardoor het aan zee wat frisser wordt, meldt het KMI.